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Общество22 июня 2021 10:44

В Новочеркасске 100 машин выстроили в огромную фигуру голубя

Такой акцией почтили память всех погибших в годы Великой Отечественной войны
Ангелина СКИБА
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Водители выстроили около сотни авто в фигуру голубя и включили фары Фото: соцсети

Водители выстроили около сотни авто в фигуру голубя и включили фары Фото: соцсети

В Новочеркасске провели автомобильный флешмоб «Нет войне». Водители выстроили около сотни авто в фигуру голубя и одновременно включили фары. После этого символ мира засиял яркими огнями. Фото с места массового сбора уже появились в соцсетях.

Эту акцию провели в преддверии Дня памяти и скорби. Таким образом местные жители вспомнили всех защитников Родины, погибших в 1941-1945 годах. Сегодня, 22 июня, исполнилось 80 лет с начала Великой Отечественной войны.

Флешмоб - не единственное памятное мероприятие. Сейчас люди несут цветы и венки к местным мемориалам и памятникам. А вечером на площади Ермака и перед Домом культуры Октябрьского микрорайона проведут концерты.