175 жителей Ростовской области заболели коронавирусом за сутки

Лечение в стационарах сейчас проходят 1147 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области продолжает расти заболеваемость COVID-19. Об этом сегодня, 22 июня, сообщили в власти региона. Так, за сутки вирус обнаружили еще у 175 человек. При этом коэффициент распространения инфекции пока все еще составляет 1.

Известно, что вновь выявленные заболевшие из 37 городов и районов Дона. Лидером по числу новых случаев традиционно стал Ростов, здесь выявили 74 положительных анализов. На втором месте — Каменск-Шахтинский, там 9 заболевших. В Шахтах — 7. По 6 случаев в Зерноградском и Сальском районах.

Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Таганроге, Боковском, Волгодонском, Каменском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Морозовском, Октябрьском, Песчанокопском, Семикаракорском, Целинском, Чертковском и Шолоховском районах.

Чаще всего - 43,9% случаев - коронавирус диагностировали у пациентов в возрасте от 18 до 45 лет, в 28,6% – от 46 до 65 лет, 14,9% – от 66 до 79 лет, 5,7% – старше 80 лет, 6,9% – дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1147 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся девять человек, на неинвазивной ИВЛ – 131.

За сутки скончались еще шесть пациентов с коронавирусом. Это пять женщин 34, 58, 60, 70, 79 лет и мужчина 77 лет. У них были хронические заболевания. Всего жертвами инфекции на Дону стали уже 4619 человек.

Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в Ростове требуется ввести повышенные меры безопасности из-за COVID-19