Власти Ростовской области сообщили о смерти шести пациентов с коронавирусом

Лечение в стационарах сейчас получают 1147 пациентов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ростовской области, по состоянию на 22 июня, за сутки скончались еще шесть пациентов с коронавирусом. Это пять женщин 34, 58, 60, 70, 79 лет и мужчина 77 лет. У них были хронические заболевания. Всего жертвами инфекции на Дону стали уже 4619 человек, сообщают власти.

При этом лечение в стационарах сейчас получают 1147 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии сейчас девять человек, на неинвазивной ИВЛ – 131. За сутки COVID-19 заболели 175 человек.

Ранее стало известно, что в «красной зоне» по коронавирусу находятся один город и четыре района Ростовской области. В «зеленой зоне» - 13 территорий