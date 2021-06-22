Свечи зажгли в четыре часа утра Фото: соцсети

В 4 часа утра 22 июня на набережной Ростова зажгли свечи памяти и спустили на воду венки. Это сделали в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. Такую акцию ежегодно проводят в День памяти и скорби. О церемонии на своей странице в Instagram рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Свечи памяти зажгли сегодня ростовчане в четыре часа утра. Это время, когда фашисты вторглись на территорию Советского Союза. Пусть война останется только в воспоминаниях и не повторится никогда! А память о подвиге героев мы обязательно сохраним в наших сердцах, - написал сити-менеджер.

Также сегодня в донской столице возложили цветы и венки к мемориалу «Павшим войнам» в сквере имени Фрунзе.

Великая Отечественная война началась ровно 80 лет назад. Рано утром 22 июня 1941 года Германия и её союзники без предупреждения напали на Советский Союз. Одной из первых удар приняла Брестская крепость. Война унесла жизни каждого седьмого жителя Ростовской области.