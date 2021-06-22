Ограничить проведение массовых мероприятий предложили в ростовском Роспотребнадзоре

Глава ростовского Роспотребнадзора предложил ограничить проведение массовых мероприятий в регионе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рост заболеваемости ковидом среди молодежи Ростовской области может сорвать проведение концертов и других массовых мероприятий. Замруководителя управления Роспотребнадзора по области Анатолий Конченко предложил усилить ограничительные меры на заседании регионального оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области.

- Мониторинг показал многочисленные несоблюдения масочного режима и дистанциирования, - сообщил заместитель главного санитарного врача Дона. - Учитывая нарастание заболеваемости в других регионах страны, предлагаю решение об ограничении по проведению массовых мероприятий.

Анатолий Конченко напомнил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается в 65 регионах страны, и в нескольких уже вернули некоторые ограничительные меры, которые действовали в начале пандемии.

На заседании оперштаба также было отмечено, что мониторинги баров, ресторанов и клубов выявили массовое несоблюдение масочного режима.