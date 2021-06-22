В Ростове наказали водителей «Гелендвагенов», перекрывших Ворошиловский мост

У одного из нарушителей забрали номера Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростове наказали водителей «Гелендвагенов», которые неделю назад перекрыли движение по Ворошиловскому мосту. Шестеро нарушителей заплатят штрафы - по 10 тысяч рублей каждый. У седьмого забрали номера из-за отсутствия регистрации на машину. Об этом сегодня, 22 июня, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Инцидент с авто G-класса произошел еще 12 июня, его засняли на камеру очевидцы и выложили в сеть. Именно после этого наглыми шоферами заинтересовались автоинспекторы. Они разыскали хулиганов в тот же день.

Судя по видеоролику, черные иномарки просто остановились посреди дороги, начали перестраиваться, но не проехали и метра. В какой-то момент открылась дверь одного из дорогих внедорожников. Выбежал мужчина и начал снимать на телефон отстающее авто из своей группы. Причем все это происходило под оглушительное гудение, водители из других машин были крайне возмущены.

Ранее в Ростове за экстремальное вождение наказали двух молодых «гонщиков». Они пытались выполнить различные трюки прямо на дороге