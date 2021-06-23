Отключение света в Ростове-на-Дону 23 июня 2021 года: горожан ждут новые обесточивания

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 23 июня 2021 года: электричество будут отключать в разное время в разных районах города. Причиной массового обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 23 июня, с 9 до 15 часов отключения ждут жителей ул. Донская 7-9; пер. Соборный 1; просп. Буденновский 2А.

С 9 до 16 часов обесточат дом на ул. Береговая 13/2.

С 9 до 17 часов электричества не будет на ул. Содружества 92, 94/2, 94/1, 92/1, 96; ул. Петрозаводская 32А, 33Б; пер. Араратский 2Г; ул. Белостокская 38/1; ул. Мичуринская 203/1; ул. Еременко 38/1, 37, 36А; ул. Филимоновская 229-233, 186-196; ул. Лермонтовская 181-191, 118-134; ул. Тельмана 99-113, 98-100; пер. Университетский 72-80, 131.

С 10 до 12 часов свет отключат в пер. Булановский 1-31, 2-54, 20/41; пер. Деревянко 1А, 2-10, 16А, 28, 30А, 32, 40/46, 9А, 5А; пер. Марийский 2-36, 3-23; ул. Перекопская 29-49, 32-72; пер. Сапёрный Спуск 32-36, 44/2.

С 10 до 17 часов отключение электроэнергии ожидается на просп. Шолохова 123-161; ул. Новомосковская 1-17, 2-34; ул. Полторацкого 25-67, 10-56; ул. Просвещения 1-3, 2-20.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 22 июня 2021 года: электричество отключат в десятках домов.

Мы выяснили, где в Ростове-на-Дону пройдут отключения электричества 22 июня 2021 года.