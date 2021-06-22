Потерявший управление водитель перевернулся в машине на трассе под Ростовом

В Ростовской области произошло ДТП с участием грузовика
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На трассе под Ростовом случилась авария с участием грузовика.
Инцидент произошел во вторник, 22 июня, около десяти часов утра на 950 километре трассы М-4 "Дон". По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля МАЗ, не справился с управлением. В результате этого он съехал с дороги, врезался в боковую ограду, а затем автомобиль перевернулся.
Водитель получил травмы различной степени тяжести. Ему оказали помощь прибывшие к месту происшествия медики.
- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
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По факту ДТП проводится проверка.