Потерявший управление водитель перевернулся в машине на трассе под Ростовом

В Ростовской области произошло ДТП с участием грузовика Фото: "КП" Архив

На трассе под Ростовом случилась авария с участием грузовика.

Инцидент произошел во вторник, 22 июня, около десяти часов утра на 950 километре трассы М-4 "Дон". По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля МАЗ, не справился с управлением. В результате этого он съехал с дороги, врезался в боковую ограду, а затем автомобиль перевернулся.

Водитель получил травмы различной степени тяжести. Ему оказали помощь прибывшие к месту происшествия медики.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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По факту ДТП проводится проверка.