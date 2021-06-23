Пробки в Ростове-на-Дону на утро 23 июня: дороги в городе свободны

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 23 июня зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, проспект Стачки, а также улицы Портовая, Доватора, Профсоюзная, МОПРа и Международная.

В центре водители вынуждены стоять на проспекте Михаила Нагибина, улице Шеболдаева, улице Цезаря Куникова, улице Тоннельная, переулке Ашхабадском, проспекте Ленина, проспекте Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Дачная, Особенная, Зрелищная, Оганова, Тарновского-Терлецкого.

На Северном пробки скапливаются на улице Беляева, улице Бодрая, проспекте Королева и проспекте Космонавтов.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Вятская, 50-летия Ростсельмаша, Киргизская, Троллейбусная, Менжинского и проспекту Шолохова.

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