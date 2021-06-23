"Лучи Победы" озарили небо над Ростовом-на-Дону

В Ростове прошла акция "Лучи Победы" Фото: "КП" Архив

В Ростове в 80-летнюю годовщину начала Великой Отечественной войны, 22 июня, прошла акция "Лучи Победы". Ровно в половине десятого вечера небо над Театральной площадью озарили сразу около десятка прожекторов. Акция была символом продолжающейся жизни.

Рядом с вечным огнем собрались представители юнармии, представители городской администрации, ветераны и местные жители донской столицы. В память о начале жестокой кровопролитной войны и всех ее жертвах прозвучала композиция "Священная война", а к вечному огню были возложены цветы.

Впервые прожекторами было озарено небо над Москвой 24 июня в 1945 году. Огни зажглись вокруг Кремля, по кольцам Бульварному и Садовому, по вокзалам и по Окружной железной дороге. Возродили ее в Севастополе и теперь она проходит в городах, которые носят гордое звание - "Город воинской славы".

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Всего акцию проведут на трех площадках.