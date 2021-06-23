Депутат пояснил, что дело не заводили, но споры с налоговой все же есть Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ростовский депутат опроверг информацию об уголовном преследовании, которое якобы начали из-за невыплаты налогов на общую сумму в 24 млн рублей. В преступлении чиновника поспешил уличить один из тelegram-каналов.

По версии следствия, за период 2019-2020 года мужчина умышленно внес ложные данные в декларацию о доходах своей фирмы, - написали авторы поста.

В ответ на это депутат пояснил, что дело не заводили, однако споры с налоговой у его компании все же есть. Они касаются агентских платежей. Сейчас по этому вопросу ведутся переговоры.