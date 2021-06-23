Верное решение: как Гарантийный фонд Ростовской области помог юридическому стартап-проекту

Соучредитель и генеральный директор ООО «Решение» Крамаров Михаил Юрьевич и адвокат фирмы Саликов Александр Викторович. Фото: ООО «Решение»

Ростовская юридическая компания «Решение» действует менее года. Однако старт оказался успешным. Компания помогает решать правовые вопросы физическим и юридическим лицам, имеющим российское гражданство, и иностранцам как в рамках гражданского права, так и уголовного.

- Наша задача - помогать своим клиентам преодолевать различного рода трудности: проблемы, связанные с возбуждением уголовных дел, нарушение интересов бизнеса, семейные, бытовые конфликты и многое другое. Мы осуществляем представительство в государственных органах, сопровождаем дела любой сложности, у нас найдутся профессионалы даже самого узкого профиля, - рассказал соучредитель и генеральный директор Михаил Крамаров.

Этой весной ООО «Решение» потребовались средства на текущее финансирование, связанное с развитием компании. За помощью обратились в АНО МФК «РРАПП», так как там предоставляют льготные условия финансирования.

Однако собственного обеспечения по займу оказалось недостаточно. И тогда поддержку оказал Гарантийный фонд.

- Предприятие реализует стартап-проект, оказывая весьма востребованные населением услуги. Мы посмотрели финансовые показатели за полгода работы, проверили деловую и кредитную репутацию и приняли положительное решение о поддержке. Фонд взял на себя ответственность в размере 70% от суммы займа. А предприятие получило необходимое финансирование на привлекательных условиях. К тому же вознаграждение за поручительство было рассчитано по самой низкой ставке - 0,5% годовых от суммы поручительства, так как компания относится к начинающему бизнесу, - прокомментировал исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Роман Соин.

По словам спикера, в этом году перед фондом стоит амбициозная задача по гарантийной поддержке начинающих предпринимателей. Таким образом государство хочет развивать предпринимательскую инициативу и максимально обеспечить доступ к финансовым ресурсам. Поддержка начинающих предпринимателей – одно из многочисленных мероприятий национального и регионального проектов по предпринимательству.

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Подробную информацию обо всех действующих продуктах Гарантийного фонда можно узнать на сайте www.dongarant.ru , консультации - по телефону +7 (863) 280-04-06. А также по телефону горячей линии центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» 8-804-333-32-31.