Клещи заразили 9 жителей Дона боррелиозом и геморрагической лихорадкой

Больше всего укушенных в Ростове-на-Дону Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области с укусами клещей к медиками обратились уже 3302 человека, из них 1179 - дети до 14 лет. При этом 8 жителей региона заразились от паразитов Крымской геморрагической лихорадкой, выявили также 1 случай иксодового боррелиоза. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Известно, что лихорадку клещи передали жителям Обливского, Заветинского, Зимовниковского, Мартыновского, Пролетарского и Семикаракорского районов. Бореллиозом заболел житель Каменска-Шахтинского.

Общее же число укушенных распределилось следующим образом: больше всего случаев - в Ростове - 603, далее идут Таганрог - 233, Шахты - 195, Волгодонск- 187, Новошахтинск - 130, город Гуково - 109, Сальск - 178 и Песчанокопский район - 162.

Чтобы снизить численность клещей, на площади в 10516,7га распылили специальные химикаты. Однако подобные обработки не могут быть полной гарантией защиты. Люди должны соблюдать также элементарные правила безопасности.

Так, на природе советуют носить одежду с длинными рукавами, штаны и носки, плотную обувь. А после возвращения домой нужно осматривать себя на наличие прицепившихся паукообразных. Если они обнаружатся, нужно идти в больницу.

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