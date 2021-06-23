Экономика, образование, здравоохранение: в Батайске подвели итоги 2020 года

Геннадий Владимирович Павлятенко, глава Администрации города Батайска. Фото: Администрация Батайска

В администрации Батайска Ростовской области подвели итоги работы за 2020 год. В целом вся деятельность муниципальных органов власти выстраивалась по нескольким важным векторам: выполнение указов президента; решение задач, поставленных губернатором Ростовской области Василием Голубевым; реализация задач, утвержденных в Стратегии социально-экономического развития города Батайска до 2030 года.

Несмотря на тяжелую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, город смог достигнуть хороших показателей по многим направлениям, а также в полном объеме были выполнены социальные обязательства перед населением.

Так, в условиях ограничений удалось достигнуть роста объемов промышленного производства, ввода жилья, вырос уровень среднемесячной заработной платы. Реализуются проекты как в части укрепления материальной базы социальной сферы, так и в части оснащения ее объектов современным оборудованием. Последовательно решаются проблемы благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства. Подробности - в нашем материале.

ФИНАНСЫ

В прошлом году в бюджет Батайска поступило 3 миллиарда 777 млн рублей, а расходы городской казны составили 3 миллиарда 751 млн руб.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, город смог сохранить стабильное исполнение бюджетных обязательств, в первую очередь - социальных. В полном объеме производились все социальные выплаты.

В целом, социально-экономическое положение Батайска за 2020 год сохранило позитивные тенденции по основным показателям развития экономики и социальной сферы. Так, индекс промышленного производства за январь-декабрь 2020 года по отношению к январю-декабрю 2019 года составил 126,3%. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий Батайску за январь-декабрь 2020 года на 8 988,3 млн рублей, что составляет 115,9% к соответствующему периоду прошлого года.

В пандемийный год удалось сохранить и достойный уровень зарплат. Так, размер реально начисленной заработной платы составил 30 963,6 рубля.

МЕДИЦИНА

Большое внимание в Батайске уделяли и уделяют развитию медицины. Отметим, что центральная городская больница - многопрофильное современное лечебное учреждение, состоящее из 11 стационарных отделений, отделения скорой медицинской помощи, 9 поликлинических отделений и женской консультации. Всего в больнице работает 1 301 человек, из них 269 врачей и 485 медицинских сестер. Однако для городской больницы этого недостаточно. Учреждение укомплектовано врачами на 75 процентов, а медсестрами - на 68 процентов. Но проблему кадров активно решают. Так, до 2022 года разработан план мероприятий кадрового обеспечения городской больницы. Но, несмотря на определенные трудности, в течение последних лет в городском здравоохранении достигнуты значимые результаты.

В 2020 году в каждое поликлиническое детское отделение горбольницы поступило новое оборудование. Фото: Администрация Батайска

К примеру, продолжается внедрение в отрасли здравоохранения информационных технологий, обновляются рабочие места врачей амбулаторных и вспомогательных подразделений МБУЗ ЦГБ.

Также в прошлом году в каждое поликлиническое детское отделение горбольницы поступило оборудование, которое позволит на современном, качественном уровне проводить профилактические осмотры детского населения, диагностировать патологические состояния, увидеть начало заболевания на ранних стадиях и вовремя начать необходимое лечение и реабилитационные мероприятия.

А еще в рамках муниципальной программы «Развитие здравоохранения» за счет средств областного и местного бюджетов провели капитальный ремонт в детских поликлинических отделениях №1, №2, №4.

Кроме того, за счет средств областного бюджета город получил пять автомобилей скорой помощи и четыре автомобиля для поликлинических отделений для оказания неотложной помощи.

НАШИ ДЕТИ

Что касается дошкольного и школьного образования, то тут тоже есть, чем гордиться.

Так, в Батайске на 1 января 2020 года ни один ребенок в возрасте от трех до семи лет не стоял в очереди на получение места в детском саду.

В 2020 году активно проводили работы по капитальному ремонту школ. Фото: Администрация Батайска

За счет средств местного бюджета выполнены работы по ремонту помещения МБ ДОУ №1. Также в 2020 году завершен ремонт МБ ДОУ №19.

Отметим, что в настоящее время услуги дошкольного образования в разных формах получают 7 487 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Если же говорить о школах, в частности о горячем питании, то его получили в минувшем году 96 % ребят.

Горячим питанием в минувшем году было обеспечено 96% школьников. Фото: Администрация Батайска

В городе ведется активная работа по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, так как пока не везде ребята учатся в первую смену.

Несмотря на трудности, вызванные пандемией, общеобразовательными учреждениями было закуплено компьютерное оборудование. В рамках национального проекта предусмотрено строительство зданий общеобразовательных организаций как существующих, так и новых.

Так, с 2018 года ведется строительство средней школы на 600 мест в Северном микрорайоне по адресу улица Огородная, 78.

В 2020 году завершен ремонт МБОУ СОШ №5. Начат капитальный ремонт в МБОУ СОШ №9. Установлено ограждение территории МБОУ лицей №3. Проведен ремонт спортивной площадки МБОУ «Гимназия №7».

А для разностороннего развития подрастающего поколения действует сеть из 6 учреждений дополнительного образования. На базе МБУДО «ЦИТ» в рамках реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» работает «Технопарк» по реализации проектов «Летние технические каникулы», «Робототехника».

За счет средств местного бюджета в 2020 году выполнены работы по ремонту помещения МБУ ДО ДЮСШ №2 и работы по ремонту помещений и отопления МБУ ДО ДДТ.

ДОРОГИ, ТРАНСПОРТ, БЕЗОПАСНОСТЬ

В прошлом году Батайск принял активное участие в реализации государственной приоритетной программы национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На условиях софинансирования федерального, областного и местного бюджетов отремонтированы два участка магистральной улицы общегородского значения М. Горького. Также выполнены работы по замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по ул. Урицкого, пер. Книжному, ул. Рыбной, ул. Луначарского.

В полном объеме был выполнен ямочный ремонт. Проведено обследование пешеходных переходов на соответствие требованиям нормативных документов, что позволит провести в 2021 году работы по приведению пешеходных переходов к требованиям законодательной базы.

Батайск принял активное участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Фото: Администрация Батайска

Установлены перильные ограждения на пешеходных переходах протяженностью 300 метров, построено 3 светофорных объекта на перекрестке ул. Заводской и ул. Луначарского, перекрестке ул. Речной и ул. Иноземцева, перекрестке ул. К. Цеткин и ул. Октябрьской.

Кроме этого, коммунальные службы в прошедшем году выполняли значительный объем текущей работы. Это спил аварийных деревьев, покос травы; ручная и механизированная уборка улиц; восстановление освещения на фасадах многоквартирных домов; высадка деревьев и проведение субботников по благоустройству города и дней древонасаждения и многое другое.

Кроме того, администрация Батайска уделяет пристальное внимание работе по безопасности дорожного движения. За 2020 год отмечается улучшение показателей, связанных с безопасностью дорожного движения.

Если говорить о пассажирских перевозках, то за 2020 год снизился пассажиропоток по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Количество перевезенных пассажиров составило 3 136,6 тыс. чел., что на 16% ниже уровня 2019 года. На снижение пассажиропотока повлияло введение ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции.

Грузооборот транспорта вырос на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечен и рост объема грузовых перевозок автотранспортом крупных и средних предприятий города. Объем перевозки грузов вырос в 7,4 раза.

Работа транспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, находится на контроле администрации города.

Проводятся комиссионные проверки. Для улучшения качества обслуживания пассажиров руководителям предприятий перевозчиков поставлена задача о планомерной замене старого подвижного состава. В городе функционируют 8 муниципальных и 11 межмуниципальных маршрутов.

Также в 2020 году проведен открытый конкурс на новый автобусный маршрут №213 «г. Батайск (мкрн. Авиагородок) - г. Ростов-на-Дону». Со 2 января 2021 года четыре автобуса №213 курсируют по новой дороге в районе Соленого озера до г. Ростова-на-Дону через Ворошиловский мост.