Отключение света в Ростове-на-Дону 24 июня 2021 года: горожане просидят без света несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 24 июня 2021 года: в городе на несколько часов отключат электричество в нескольких районах. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 24 июня, с 9 до 13 часов электричество отключат на ул. Восточная 32-48; пр. Кировский 88-90.

С 9 до 15 часов света не будет на ул. Станиславского 58; ул. Тургеневская 28-48; ул. Баумана 13-43, 20-54; ул. Семашко 15-17; пер. Соборный 14-16; Центральный рынок.

С 9 до 16 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Береговая 13/2.

С 9 до 17 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Шатурская 23-55, 18-42; ул. Волгостроевская 1-35, 2-42; ул. Кржижановского 77-115, 96-130; пер. Гельца 1-19, 2-16; ул. Марины Расковой 1-11, 2-14; ул. Герцена 87-135; ул. Якуба Колоса 1-7, 2-8; ул. Владиленская 223.

С 10 до 17 часов свет отключат на ул. 26-я линия 29-47; ул. Буйнакская 1-3, 2; ул. 28-я линия 55-69; ул. Тюхряева 4-20, 11-31; ул. Буйнакская 2-10, 1-7; ул. 28-я линия 45-59; ул. 30-я линия 34-74, 33-69; ул. 32-я линия 59-79, 62-76.

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