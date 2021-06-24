В Ростове требуют впускать в кафе и торговые центры по QR-кодам

Ростовчанам предложили выдать QR-коды "по аналогии с Москвой" Фото: "КП" Архив

Неравнодушный к ухудшающейся эпидемиологической ситуации ростовчанин внес предложение начать впускать в торговые центры и заведения общепита по специальным QR-кодам. Соответствующая инициатива была опубликована на портале "Активный ростовчанин".

Стоит отметить, что специализированные коды смогут получить далеко не все желающие. Затребовать идентификатор можно будет через приложение «Госуслуги.Стоп коронавирус» - «по аналогии с Москвой». По мнению автора инициативы, выдаваться он должен будет лишь тем, кто:

- переболел коронавирусом и имеет подтверждающий это документ с результатами анализов на антитела из государственной клиники;

- привился какой-либо из существующих на данный момент в России вакцин, также с подтверждающим это сертификатом;

- сдал ПЦР-тест в течении последних трех дней и получил отрицательный результат.

Инициатива появилась на сайте вечером 23 июня. Но на данный момент против введения такого рода ограничений оказались три человека, а в поддержку и вовсе никто не высказался.

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Однако, эти меры власти все же могут применить, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится.