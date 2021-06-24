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Общество24 июня 2021 10:37

В небе над Ростовом заметили истребители и бомбардировщики

Это напугало жителей города. Как пояснили военные, крылатые машины перебазировали в рамках учений
Ангелина СКИБА
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Крылатые машины напугали и взбудоражили многих жителей донской столицы

Крылатые машины напугали и взбудоражили многих жителей донской столицы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 24 июня, в небе над Ростовом пролетели истребители и бомбардировщики. Крылатые машины напугали и взбудоражили многих жителей донской столицы. Однако авиацию видели не все - некоторые признались, что просто услышали странный гул. Из-за него, по словам очевидцев, даже сработали сигнализации машин.

После этого военные поспешили успокоить горожан. Пояснили, что это были лётно-тактические учения оперативно-тактической авиации.

- Лётчики с аэродромов Волгоградской и Ростовской областей, а также Ставрополья и Кубани выполнили перебазирование на оперативные аэродромы Ростовской области, Крыма и Краснодарского края, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

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