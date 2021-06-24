В Ростове из-за аварии на электросетях отключили четыре светофора

Водителей просят выбирать альтернативные маршруты Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 24 июня, в Ростове из-за аварии на электросетях до 12 часов отключили четыре светофора. Причем обесточили их еще в 9 утра, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Аварийное отключение техники произвели на Красноармейской - Крепостном, Максима Горького - Крепостном, Малюгиной - Журавлёва и Кировском - Пушкинской.

Водителей просят помнить об этом и по возможности заранее планировать пути объезда, выбирать альтернативные маршруты.

Ранее власти отчитались, что за минувшие дни специалисты проверили состояние 16 светофоров и 4 дорожных знаков, которые находятся на Кропоткина, Тельмана, Обороны и Газетном.

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