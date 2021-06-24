В Ростове-на-Дону срочно увеличивают число ковидных коек

В Ростове увеличивают коечный фонд для больных коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В администрации донской столицы состоялось заседание, одной из тем которого стал ковид. По словам руководителя горздрава Ольги Мельниковой, ситуация в городе непростая, но стабильная. Ковидные и провизорные госпиталя загружены почти на 80 процентов. В запасе остается еще 420 коек.

А одна из больниц уже сегодня, 24 июня, расширяет коечный фонд для больных коронавирусом. В 20-ой городской больнице будет развернуто 150 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом.

В администрации также отметили, что не исключают всплеска заболеваемости из-за того, что многие горожане этим летом поедут отдыхать на Черное море. Но городские больницы полностью готовы к такому повороту событий.

По словам главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, сейчас ростовчане более активно делают прививки. Так, 23 июня провакцинировались почти 4 тысячи человек.

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