В Ростове зафиксировали рекорд по суточной вакцинации

Всего городе развернуто 55 пунктов вакцинации, 27 из них - мобильные Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове зафиксировали рекорд по вакцинации. Он составил 4 тысячи человек за сутки. Всего в наличии есть прививки для почти 17 тысяч жителей донской столицы. Об этом сегодня, 24 июня, на своей странице в Instagram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Всего городе развернуто 55 пунктов, 27 из них мобильные. 47 мобильных бригад проводят вакцинацию на дому. Число заболевших ростовчан не растёт. Однако тяжелых случаев становится больше. Нагрузка на больницы увеличивается. Мы приняли решение с сегодняшнего дня в горбольнице №20 увеличить количество коек на 150, - написал сити-менеджер.

Ранее губернатор Василий Голубев признался, что не хочет вводить ограничения и обязательную вакцинацию. Однако на эти меры власти могут пойти, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится

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