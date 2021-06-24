Опрокинулось авто: жительница Дона погибла в серьезной аварии

Трагедия произошла на трассе Покровское - Большекрепинское Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 24 июня, в Ростовской области после серьезного ДТП в машине скорой помощи умерла 40-летняя женщина. Ее авто слетело на обочину и опрокинулось, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла около 9 утра на 16 км трассы Покровское - Большекрепинское, это Неклиновский район.

По предварительным данным, женщина не придерживалась безопасной скорости, в какой-то момент она отвлеклась и не справилась с управлением. Машина сначала попала в правую обочину дороги, потом - в левую и перевернулась.

Медики пытались спасти пострадавшую, но все усилия были тщетными. Она скончалась по дороге в больницу

Ранее водитель иномарки устроил на трассе в Ростовской области смертельное ДТП. Во встречной машине погиб один мужчин, еще двое пострадали. Сам нарушитель не пострадал

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