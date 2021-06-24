На аллее собираются расчистить ливневки и отремонтировать асфальт Фото: Иван МАКЕЕВ

В Таганроге капитально обновят центральную аллею рощи «Дубки». Также приведут в порядок лестницы, ведущие к этой дорожке, со стороны ТЦ «Москва» и улицы Сергея Лазо. Все работы должны завершить до сентября этого года. Деньги поступят из внебюджетных источников, сообщили местные власти.

- Ремонт лестниц, центральной аллеи в роще «Дубки» - важная задача. Рощу включили в «дорожную карту» по повышению туристической привлекательности Таганрога, и она требует высокого качества проведения работ, - сказала председатель Городской Думы - глава города Инна Титаренко.

Так, лестницу от ТЦ «Москва» полностью переделают. Прочистят дренажную систему. Со стороны Сергея Лазо обновят пандус, а наверху ступеней оборудуют площадку. На самой же аллее собираются расчистить ливневки, отремонтировать асфальт, заменить бордюры, и это еще не все планы. Сейчас проектная документация на эти работы проходит историко-культурную экспертизу.

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