В Ростовской области коечный фонд для пациентов с COVID-19 загружен на 81,7%

Выздоровели уже 89 758 человек, за сутки - 102 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области коечный фонд, предназначенный для пациентов с COVID-19, сейчас загружен на 81,7%. Всего в регионе выделено 1705 мест, из них 750 - в Ростове. Об этом сегодня, 24 июня, сообщили в донском правительстве.

За прошедшие сутки новой инфекцией заболел еще 181 житель Дона. Теперь количество инфицированных с начала пандемии возросло до 98 054. Выздоровели 89 758 человек, за сутки - 102.

Умерли 11 человек. Самый молодой из скончавшихся пациентов - мужчина 31 года. В общей сложности на сегодняшний день коронавирус унес жизни 4 636

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