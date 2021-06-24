Авария произошла в в Ремонтнеском районе Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области в ДТП на трассе Элиста - Зимовники погиб водитель Porsche Cayenne. Также в иномарке пострадал пассажир, его увезли в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошла сегодня, 24 июня, около полудня. Как установили автоинспекторы, 63-летний водитель пошел на обгон, там где это было разрешено, и зацепил по касательной встречную Lada Granta.

От удара Porsche повело в сторону. Авто слетело в правый резерв дороги и опрокинулось. Мужчина, который был за рулем, скончался на месте. Сейчас детали произошедшего еще уточняют, добавили в ГИБДД.

Сегодня же произошла серьезная авария на трассе Покровское - Большекрепинское, погибла 40-летняя женщина