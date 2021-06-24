В Шахтах участника наркобанды осудили на 9 лет колонии строгого режима

Приговор в законную силу еще не вступил Фото: Артем КИЛЬКИН

В Шахтах осудили участника банды, которая промышляла наркоторговлей на территории 7 городов Ростовской области. Мужчина получил 9 лет колонии строгого режима и штраф в 300 тысяч рублей за попытку продать запрещенные вещества, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сторона обвинения смогла доказать, что зимой 2018 года злоумышленник приобрел через интернет и мессенджеры больше 800 граммов наркотика. Он все расфасовал по пакетикам и спрятал в тайник. Продать эту партию у горе-бизнесмена не получилось, его вычислила полиция.

Теперь мужчина ответит за теневые схемы перед законом. Однако приговор в законную силу еще не вступил, поэтому подозреваемый еще может оспорить судебное решение. Его подельники сейчас также проходят судебные разбирательства.