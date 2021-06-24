В хуторе Яново-Грушевском возвели школу со встроенным детсадом

Во всех помещениях уже установили новую мебель, также закупили спортивный инвентарь Фото: сайт правительства РО

В донском хуторе Яново-Грушевка возвели школу со встроенным детским садом. В образовательном учреждении будут заниматься 108 учеников и 40 малышей. Об этом рассказал первый замгубернатора Игорь Гуськов, передает сайт правительства региона.

- Школа не совсем обычная. В здании на 108 учащихся встроен еще и детский сад на 40 мест. Они изолированы друг от друга и имеют отдельные входы, но есть и общие помещения. Это спортивно-музыкальный зал, столовая и медицинский блок. Стоимость всех работ составила почти 173 млн рублей, - прокомментировал Игорь Гуськов.

Также чиновник добавил, что детсад будет работать на первом этаже здания. Всего примут две группы дошколят. Для более старших детей отвели 2 и 3 этажи с учебными кабинетами, библиотекой и актовым залом. Во всех помещениях уже установили новую мебель, также закупили спортивный и хозяйственный инвентарь.

Кроме того, на прилегающей к постройке территории обустроили две игровые площадки с беседками, а также площадки для подвижных игр и отдыха школьников. По периметру установили камеры.