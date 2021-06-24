Вода в ростовской Александровке сутки будет идти со слабым напором

Слабый напор в кранах ожидается с 9 часов 29 июня до 9 часов 30 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители ростовской Александровки будут получать воду с пониженным давлением в течение суток. Слабый напор в кранах ожидается с 9 часов 29 июня до 9 часов 30 июня, сообщили в пресс-службе «Ростовводоканала».

- Пониженное давление возможно из-за работ по замене электрифицированных затворов на Октябрьском и Старом Восточном водоводах, - пояснили в ресурсоснабжающей компании.

Также в Ростова сейчас ведут второй этап гидравлических испытаний теплосетей. Из-за этого в трех районах города нет горячуей воды