В Белокалитвинском районе из аварийного жилья переселили 71 семью

Программу переселения планируют завершить раньше срока Фото: сайт правительства РО

В Белокалитвинском районе с начала 2021 года из аварийного жилья переселили 71 семью. Всего же до 2023 года новые квадратные метры должны получить 1300 местных жителей. Такие же меры принимают и в других городах, в том числе в Донецке, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Ростове, сообщает сайт донского правительства.

- Всего с 2019 по 2021 годы в регионе должны переселить 4 240 человек из 76,18 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Фактически выполнены мероприятия для переселения более 4 тысяч человек. Плановый объем финансирования на 2021 год - 1,7 млрд рублей, - прокомментировал министр строительства Ростовской области Сергей Куц.

Программу переселения людей в новые квартиры планируют завершить раньше срока, в 2023 году. Сейчас уже согласовали заявку на финансирование этого этапа регионального проекта.