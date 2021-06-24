Полковник полиции в Ростове скончался после прошедшего совещания

В Ростове от оторвавшегося тромба скончался полковник полиции Фото: "КП" Архив

В донской столице в четверг, 24 июня, совещания силовиков и чиновников по антитеррористическим мероприятиям. В ходе него внезапно упал без сознания начальник отдела МВД России по Родионово-Несветайскому району полковник Дмитрий Злобин. Об этом сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на одного из участников совещания.

Мужчину экстренно госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Через два часа, несмотря на все усилия врачей, Дмитрий Олегович скончался. По заверениям медицинских работников у него оторвался тромб.

Дмитрий Злобин был уроженцем станицы Каневской Краснодарского края в 1965 году. Затем он служил в органах внутренних дел Краснодарского края, а потом в Нижнем Новгороде. После этого он поступил на работу в ОВД Родионово-Несветайского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему над Ростовом летают военные самолеты: бомбардировщики напугали жителей.

Публикуем официальный ответ о том, почему над Ростовом летают военные самолеты.