В Ростовской области за взяточничество осудят местного инспектора ДПС

В Ростовской области осудят инспектора ДПС Фото: "КП" Архив

В Ростовской области под суд отправится бывший замкомандира новочеркасского отделения ДПС, служивший в звании старшего лейтенанта. Его подозревают в многократной даче взяток. В отношении правоохранителя уже возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Сторона обвинения считает, что подозреваемый в течение года передал более 600 тысяч рублей в виде денежного вознаграждения бывшему начальнику отделения ГИБДД по Новочеркасску Евгению Ганзенко за покровительство своей преступлений.

Однажды злоумышленник попытался обчистить собственных коллег. В материалах дела описан случай. Новочеркасские инспекторы ГИБДД потребовали у начальника вернуть начисленные им премии. А все деньги были переведены на указанный подозреваемым счет. Следователи выяснили, что туда поступило около 20 тысяч рублей.

С ноября 2020 года ДПС-ник находится в СИЗО. Рассмотрение его дела назначено уже на ближайшее время. А дело его начальника, который также угодит на скамью подсудимых, передано в суд в апреле этого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полковник полиции в Ростове скончался после прошедшего совещания.

Медики заверили, что у мужчины оторвался тромб.