В Батайске мотоциклист чуть не переехал сотрудника ГИБДД

В Ростовской области мотоциклист едва не переехал полицейского Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области местного жителя заподозрили в нападении на сотрудника ДПС. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

Следователи выяснили, что 33-летний житель Батайска, будучи за рулем мотоцикла Suzuki GSX-R, который не был зарегистрирован в ГИБДД проигнорировал требования инспекторов об остановке и пытаясь скрыться, чтобы на него не было заведено дело об административном правонарушении, сбил сотрудника ДПС. Правоохранитель в результате ДТП получил различные телесные повреждения.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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