Отключение света в Ростове-на-Дону 25 июня 2021 года: десяткам местных жителей предстоит остаться без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 25 июня 2021 года: десятки местных жителей просидят без света в течение нескольких часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 25 июня, с 8 до 17 часов свет отключат на ул. Нансена 205-299; ул. Ленина 127А; ул. Турмалиновская 1-57, 2-54; ул. Калиновская; ул. Сельская; ул. Константиновская 2-18, 41-45; пер. Обуховский; пер. Партизанский; пер. Шарнирный; пер. Семафорный; пер. Автомобильный 1-21, 2-18; пер. Казахстанский; пер. Искрянский; пер. Дагестанский; пер. Якутский; пер. Узбекский.

С 9 до 16 часов обесточат ул. М. Горького 13/50, 15, 23-47; ул. Красноармейская 36-40; пер. Доломановский 60; пер. Братский 61-71, 74-86; ул. 19-я линия 21-39; ул. 21-я линия 32-42, 33-49; ул. 23-я линия 34-50, 43-71; ул. 25-я линия 30-68, 37-69; ул. 27-я линия 22-72, 25-89; ул. 1-я Пролетарская 4-22, 1-25; ул. 2-я Пролетарская 2-16, 1-19; ул. Богданова 2-24, 1-23; ул. Подвойского 2-10; ул. Листопадова 8-12, 1-31.

С 9 до 17 часов без электричества останутся жители ул. Дундича 2-62, 1-67; ул. Конституционная 66-106, 63-103; просп. 20-летия Октября 72-114, 81-125; ул. Кемеровская 70-114, 65-109; ул. Калужская 82-126, 103-159; ул. Глинки 98-152, 95-153; ул. Мурманская 96-164, 91-153; ул. Камская 92-152, 101-167; ул. Волжская 110-156, 101-147; ул. Брестская 2-36; ул. Карбышева 30-42; ул. 1-я Грамши 1-55, 2-66; ул. 2-я Грамши 35-91, 36-98; ул. Гончарова 2-38, 1-39; ул. Дундича 48-58; ул. Можайская 7-77; ул. 12 декабря 69-93, 94-118; ул. Физическая 9-11, 8-12; ул. Карбышева 9-35, 2-30; пер.Зимовниковский 2-12, 1-27; пер. Кузнецкий 1-51, 2-28; пер. Цокольный 1-5, 2-10; ул. Дундича 26-62, 23-67; ул. Конституционная 66-84, 63-101; просп. 20-летия Октября 72-114, 81-125; ул. Кемеровская 70-114, 65-109; ул. Калужская 82-96, 103-127; ул. Глинки 98-120, 95-119; ул. Мурманская 96-126, 91-117; ул. Камская 92-118, 101-127; ул. Волжская 110-138, 101-127; ул. Брестская 2-36; ул. Карбышева 30-42; ул. 1-я Грамши 15-39, 30-60; ул. 2-я Грамши 57-91, 54-72; ул. Гончарова 26-38, 29-39; ул. Можайская 35-47.

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