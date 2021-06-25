Пробки в Ростове-на-Дону на утро 25 июня: в городе четырехбалльные пробки

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 25 июня зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, проспект Стачки, а также улицы Портовая, Доватора, Малиновского, Международная, Профсоюзная.

В центре водители вынуждены стоять на проспекте Михаила Нагибина, улице Шеболдаева, улице Цезаря Куникова, улице Мечникова, улице Варфоломеева, проспекте Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Дачная, Особенная, Тарновского-Терлецкого, Зрелищная.

На Северном пробки скапливаются на проспекте Королева и проспекте Космонавтов.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Орская, Алябьява, Вятская, Киргизская, Страны Советов, 50-летия Ростсельмаша, Селиванова, Менжинского и проспекту Шолохова.

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