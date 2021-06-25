Стартует прием заявок по новым условиям семейной ипотеки

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С 24 июня ВТБ начинает прием заявок по новым условиям в рамках ипотеки с господдержкой для семей с детьми. Приобрести недвижимость по программе теперь смогут семьи с одним ребенком. Ставка по кредиту или рефинансированию ипотеки другого банка в ВТБ составит 5%.

- Мы первыми начинаем прием заявок по семейной ипотеке на новых условиях, которые расширяют доступность программы, и пока предлагаем ее с прежней минимальной ставкой 5%. Рассчитываем, что благодаря этому еще больше российских семей смогут приобрести собственное жилье на льготных условиях и, что немаловажно, снизить свою нагрузку по ранее выданному другими банками ипотечному кредиту. Зачастую рождение ребенка, особенно первенца, вызывает необходимость решения квартирного вопроса, поэтому мы решили максимально ускорить процесс запуска программы и, не дожидаясь постановления Правительства, с сегодняшнего дня запускаем прием заявок по ней, – рассказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ – вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

Воспользоваться программой смогут клиенты, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый или последующий ребенок.

Ранее ее условия распространялись на семьи с двумя и более детьми. Льготы также доступны семьям, в которых есть несовершеннолетний с инвалидностью. По программе можно не только приобрести в кредит новое жилье, но и рефинансировать уже выданный по более высокой ставке ипотечный кредит любого российского банка.

В ВТБ уверены, что расширение условий семейной ипотеки стало своевременным шагом для рынка.

- Учитывая, что основная госпрограмма, запущенная во время пандемии в прошлом году, после 1 июля будет работать в измененном виде, по нашим оценкам, произойдёт общее перераспределение доли семейной ипотеки. За счет низкой ставки и выгодных условий программы она может вырасти в 3 раза и занять на рынке порядка 12%. В настоящее время российские банки выдали в рамках этой программы порядка 400 млрд рублей. Как один из крупнейших игроков, мы планируем довести объем кредитования по ней до 200 млрд рублей к 2023 году, - сказал Михаил Сероштан.

В рамках семейной ипотеки льготная ставка 5% действует весь период кредитного договора при условии комплексного страхования. Речь идет о покупке готовых и строящихся квартир у застройщика.