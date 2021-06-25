Судьбу ярмарки на «Овощном» пока не решили, скоро новые слушания

Очередное слушание по делу должно состояться сегодня Фото: Артем КИЛЬКИН

Аксайский районный суд в ближайшее время должен принять окончательное решение относительно ярмарки на месте «Овощного рынка». Очередное слушание по делу должно состояться сегодня, 25 июня, в 14 часов. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе инстанции.

Однако до окончательного оглашения приговора некоторые СМИ уже заявили о том, что ярмарка так и осталась под запретом. Предварительно известно, что об открытии торговых рядов ходатайствовала компания «Аксайские овощи».

Сейчас власти региона ищут новые территории для предпринимателей, которые были вынуждены оставить свои точки в Аксайском районе. Ведутся переговоры с инвесторами. Например, в «Губернаторскую сотню» уже включили четыре проекта по строительству торговых комплексов оптовой и розничной торговли.

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