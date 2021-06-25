Синоптики рассказали, когда спадет жара в Ростовской области

В Ростове в субботу будет +32, а в воскресенье уже +30 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже на этих выходных - 26 и 27 июня - местами в Ростовской области, и в том числе в донской столице, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха в среднем понизится до +30 градусов. Такая погода сохранится и в начале будущей недели, прогнозируют синоптики на сайте Гидрометцентра.

Так, в Ростове в субботу будет +32, а в воскресенье уже +30, это существенная разница по сравнению с тем, что было до этого. А в начале грядущей недели прогнозируют даже +29 и в дополнение к этому осадки. Западный ветер уже с воскресенья сменит направление, и будет дуть в сторону юго-запада со скоростью до 3-5 м/с.

Снижение температуры в большинстве территорий начнется уже на выходных, но в некоторых местах жара еще сохранится до понедельника-вторника. Например, в Казанской в субботу-воскресенье обещают +39, а в Чертково - + 36-35 градусов. В Морозвске в субботу ожидается +37, а уже в воскресенье - +34 градуса.

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