За сутки коронавирус подтвердили еще у 190 жителей Ростовской области

Новые случаи подтвердили в 40 городах и районах региона Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области за сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 190 человек. Коэффициент распространения COVID-19 все еще составляет 1. Об этом сегодня, 25 июня, сообщили власти региона.

Новые случаи подтвердили в 40 городах и районах региона. Больше всего положительных тестов подтвердили в Ростове – 72. На втором месте — Зерноградский и Миллеровский районы, там по 7 новых случаев. По 6 инфицированных выявили в Батайске и Мясниковском районе, по 5 - в Азове, Каменске-Шахтинском, Таганроге, Каменском и Сальском районах.

По 1 заболевшему зарегистрировали в Белокалитвинском, Боковском, Веселовском, Константиновском, Матвеево-Курганском и Чертковском районах.

Среди новых заболевших 36,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 37,4% - от 46 до 65 лет, 14,8% - от 66 до 79 лет, 3,1% - старше 80 лет, 8,4% - дети.

Лечение в стационарах получают 1276 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся девять человек, на неинвазивной ИВЛ — 131.

Также за прошедшие за 24 часа умерли еще восемь пациентов с COVID-19. Это женщины 59 и 84 лет, а также пятеро мужчин 67, 71, 72, 74 и 83 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за весь период жертвами коронавируса уже стали 4644 человека.

Вчера власти сообщили, что ковидные койки в регионе сейчас загружены на 81,7%

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