Жертвами коронавируса в Ростовской области стали еще 8 человек

С начала пандемии жертвами коронавируса уже стали 4644 человека Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянию на 25 июня за прошедшие сутки в Ростовской области умерли еще 8 восемь пациентов с COVID-19. Это три женщины 59 и 84 лет, а также пятеро мужчин 67, 71, 72, 74 и 83 лет. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

- У тех, кто скончался, были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за весь период жертвами коронавируса уже стали 4644 человека, - говорится в сообщении.

Вчера в регионе не смогли спасти 11 человек, одной из жертв инфекции оказался мужчина 31 года. Сейчас лечение в стационарах получают 1276 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся девять человек, на неинвазивной ИВЛ - 131.