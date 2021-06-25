Жителей Ростовской области предупредили о пожароопасности 5 класса

Из-за жары лучше не разводить костры на природе и не жечь сухую траву и камыш Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности объявили в Ростовской области. Риск возгораний возрастет с 26 по 28 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Возгорания из-за жары могут произойти в юго-восточных, местами в северо-западных - Верхнедонском, Шолоховском - и южных - в Целинском, Сальском, Песчанокопском, Пролетарском - районах. Там ожидают пожароопасность 5 класса.

На остальной территории области, исключая Неклиновский район и южную половину Азовского района, прогнозируют 4 класс опасности.

Жителей Дона просят не разводить костры на природе и не жечь сухую траву и камыш. Нужно быть крайне внимательными с огнем - даже одна искра может спровоцировать огненную стихию. Ранее спасатели предупредили о 40-градусой жаре на 26 июня. При пожарах нужно звонить по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».