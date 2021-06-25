Предварительно, дорожное происшествие спровоцировал водитель Volkswagen Polo Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 25 июня, в массовом ДТП на Южном подъезде к Ростову пострадали три человека, в том числе 15-летний подросток. Их увезли в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошла еще утром, около 8 часов. По предварительным данным, дорожное происшествие спровоцировал 28-летний водитель Volkswagen Polo. Он разворачивался в неустановленном для этого месте и столкнулся с попутным внедорожником Land Cruiser. От удара второе авто отбросило на Kia Rio.

В результате ДТП пострадали водители водители Volkswagen и Land Cruiser, в Kia травмы получил юноша, который находился на пассажирском сидении. Сейчас автоинспекторы выясняют детали несчастного случая.

Ранее на трассе Элиста - Зимовники произошло серьезное ДТП с Porsche Cayenne. Машина слетела с дороги и опрокинулось. Мужчина, который находился за рулем, погиб на месте