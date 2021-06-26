Отключение света в Ростове-на-Дону 26 июня 2021 года: три центральные улицы останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 26 июня 2021 года: более десятка домов на трех центральных улицах города на три часа останутся без электроэнергии. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В субботу, 26 июня, с 9:30 до 12:30 без возможности воспользоваться электроприборами останутся жители улицы Пушкинская 160-164, 166а, 153; переулка Университетский 52, 54, 65; проспекта Кировский 51, 51б, 57а, 57, 53, 65.

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