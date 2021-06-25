На Южном выезде из Аксая перевернулась фура, затор растянулся на 12 км

Это ДТП усугубило итак непростую дорожную ситуацию Фото: соцсети

Сегодня, 25 июня, на Южном выезде из Аксая перевернулась фура. Фото с места происшествия в соцсетях опубликовали очевидцы. Есть ли погибшие или пострадавшие, пока неизвестно.

Люди сообщают, что это ДТП только усугубило итак непростую дорожную ситуацию. Сейчас, судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», затор растянулся почти на 12 км от места ЧП. Машины стоят от поселка Дорожный до самого Аксая.

Пробки также собрались на смежных с М-4 «Дон» дорогах: на Левобережной от 5-ой линии и на трассе 60К-73. Мешают проехать водителям также дорожные службы, которые ведут ремонт полотна в обоих направлениях под Аксаем.

Это не первое серьезное ДТП за сегодняшний день. Утром на Южном подъезде к Ростову в массовом столкновении машин пострадали три человека. В том числе травмы получил юноша 15 лет, его увезли в больницу.