Василий Голубев: «В Ростовской области нужно газифицировать еще 134 тысячи объектов»

Александр Новак и Василий Голубев обсудили планы по газификации Ростовской области Фото: сайт правительства РО

Для завершения газификации в Ростовской области нужно подключить к сетям еще более 134 тысяч объектов. На это может потребоваться около 17 млрд рублей. Такие подсчеты озвучил сегодня, 25 июня, губернатор Василий Голубев во время встречи с вице-премьер Александром Новаком. Об этом сообщает сайт донского правительства.

- На начало этого года уровень газификации области составлял 88,55%. Для выполнения послания президента проведена подготовительная работа. Выявлена необходимость газификации более 134 тысяч объектов. Затраты на это, по оценке, составят почти 17 млрд рублей, - сказал Василий Голубев.

В ответ на это Александр Новак все же отметил достаточно высокий уровень газификации региона. Чиновник подчеркнул, что в будущем предстоит ускоренная работа в этом направлении, и ее необходимо слаженно организовать.

Также участники встречи обсудили финансирование капремонта 58 социальных объектов в шахтёрских территориях и реконструкцию объектов газотранспортной системы.