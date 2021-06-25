В Ростове отменили концерты приезжих знаменитостей на крыше ТЦ "Ростов Плаза"

В Ростове отменили концерты приезжих знаменитостей. Фото: аккаунт Инстаграм "Rostov Roof Life"

В Ростове были отменены ближайшие концерты, которые должны были пройти на крыше ТЦ "Астор Плаза". На площадке планировались выступления группы "Чайф", Дианы Арбениной и коллектива "Mgzavrebi". Об отмене предстоящих мероприятий сообщили в официальном сообществе фестиваля "Rostov Roof Life".

- Дорогие друзья, к сожалению, нам не дают провести ближайшие концерты. Коллективы приехали, техническая часть выстроена, все расходы по концертам были оплачены нами в полном объеме. Мы сделали все, что могли и не могли, - заявили в сообществе.

Организаторы пообещали, что в скором времени опубликуют новые даты концертов и попросили зрителей, по возможности, не сдавать билеты. Пока неизвестно, будут ли и дальше отменять массовые мероприятия в Ростове.

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Причина - нестабильная ситуация с коронавирусом.