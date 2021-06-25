Из Ростова в Ейск станет ходить рельсовый автобус

Из Ростова в Ейск будет ходить рельсовый автобус. Фото: Ростовский городской транспорт

Из донской столицы в курортный город Ейск станет ходить рельсовый автобус. Он будет курсировать дважды в неделю - по субботам и воскресеньям - с третьего июля по 30 сентября. Об этом сообщили в сообществе Ростовский городской транспорт.

Электричка будет отправляться от станции Ростов-Главный в 6:45, а прибывать в Ейск в 9:52. Обратно состав будет отходить в 17:45, а возвращаться в донскую столицу в 20:43. Проезд в одну сторону обойдется пассажирам в 420 рублей

- Формально это два разных рельсовых автобуса с пересадкой в Орловке-Кубанской, однако в реальности – один состав. Общее время в пути составит три часа семь минут. Между пунктами назначения электричка делает остановку на следующих станциях: Староминская, Батайск, Орловка-Кубанская, Старощербиновская, - говорится в тексте сообщения.

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