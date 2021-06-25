В Ростовской области дети пострадали в двух произошедших ДТП

В Ростове в ДТП пострадали два ребенка Фото: Олег Укладов

В Ростовской области случились две аварии, в которых пострадали дети.

Первый инцидент произошел в пятницу, 25 июня, около четырех часов вечера в городе Азове. По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan ехал в переулке Коллонтаевском и в районе дома № 141 на дорогу выскочил семилетний мальчик. Он хотел перебежать дорогу перед близко движущимся транспортом. В результате аварии ребенок получил различные травмы и был доставлен в больницу медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

Второй инцидент произошел также в пятницу, 25 июня, около пяти часов вечера на трассе «Шахты-Керчик-Савров». Еще один 47-летний водитель за рулем Mitsubishi Outlander сбил 13-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Ребенок также получил травмы и был госпитализирован прибывшими медиками.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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