Велосипедист скончался после аварии в Ростовской области

В Ростовской области велосипедист скончался после столкновения с КаМАЗом Фото: "КП" Архив

В Ростовской области случилась авария с участием грузового автомобиля и велосипеда.

Инцидент произошел в пятницу, 25 июня, около половины третьего дня на втором километре трассы "Волгодонск - Зимовники". По предварительным данным, водитель автомобиля КаМАЗ по неизвестной причине сбил велосипедиста.

В результате аварии водитель велосипеда получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался от повреждений на месте происшествия. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.