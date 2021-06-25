В Ростове местный житель до смерти забил потенциального тестя

В Ростове мужчина до смерти избил потенциального тестя Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростове местного жителя заподозрили в убийстве потенциального тестя. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Следователи выяснили, что 38-летний ростовчанин 6 мая, будучи у себя дома, поссорился с 54-летним отцом своей гражданской супруги. В порыве гнева злоумышленник бросился с кулаками на своего потенциального тестя, он стал избивать его руками, ногами и металлической арматурой. От полученных травм мужчина скончался, будучи в больнице.

- По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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