В Ростове суперкар BMW сбил пенсионера на велосипеде

Пострадавшего доставили в больницу.
Фото: Илья БОГОМОЛОВ
В Ростове-на-Дону иномарка BMW наехала на пожилого велосипедиста. Происшествие случилось 25 июня около 14:30 на улице Щербакова.
По предварительным данным, 74-летний пенсионер пересекал дорогу. В этот момент на него наехал 36-летний водитель автомобиля BMW i8.
— В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
По факту происшествия проводится проверка.