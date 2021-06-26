В Ростове суперкар BMW сбил пенсионера на велосипеде

Пострадавшего доставили в больницу. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростове-на-Дону иномарка BMW наехала на пожилого велосипедиста. Происшествие случилось 25 июня около 14:30 на улице Щербакова.

По предварительным данным, 74-летний пенсионер пересекал дорогу. В этот момент на него наехал 36-летний водитель автомобиля BMW i8.

— В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка.