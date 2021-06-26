Еще 199 жителей заразились коронавирусом в Ростовской области

Скончались от коронавируса еще 12 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 199 жителей. Последние данные о заболеваемости опубликовали в донском правительстве.

Новые случаи заражения выявили в 43 городах и районах области. Лидером по суточному приросту заболевших остается Ростов-на-Дону — ковид подтвердился у 89 жителей. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 98 443

Скончались еще 12 зараженных. За все время жертвами ковида стали 4 656 человек. За сутки выздоровели 54 пациента, за все время — 89894.

В ковидных госпиталях получают лечение 1 339 пациентов. К инвазивным аппаратам ИВЛ подключены 17 человек. На неинвазивной ИВЛ — 124 заболевших.